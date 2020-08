Federer i Nadal se protive Đokoviću: To nije rješenje

Ideja Novaka Đokovića da napusti Savjet igrača i napravi svoju Asocijaciju naišla je na mnogobrojne komentare.

Veoma brzo po toj odluci najboljeg tenisera svijeta oglasili su se i njegovi najveći rivali – Rodžer Federer i Rafael Nadal.

"Bik sa Maljorke" smatra da osnivanje nove Unije nije rješenje, prenosi B92.

"Svijet je trenutno u teškoj i komplikovanoj situaciji. Lično vjerujem da su ovo vremena kada bi trebalo da ostanemo mirni i radimo zajedno na istom cilju. Vrijeme je za jedinstvo, ne za razdvajanje", napisao je Nadal na Twitteru i dodao:

"Ovo su trenuci u kojim se mogu postići velike stvari samo ako je tenis ujedinjen. Svi mi, igrači, turniri, tijela koja odlučuju moramo da radimo zajedno. Imamo većih problema, a razdvajanje i razjedinjenost definitivno nije rešenje."

Na Nadalov tvit nadovezao se i Švajcarac.

"Saglasan sam sa Rafaelom Nadalom. Ovo su nesigurna i izazovna vremena, a za nas je ključno da budemo ujedinjeni kao igrači i kao sport, da napravimo pravi korak naprijed."

