"Federer igra najljepši tenis, ali Đoković je najbolji igrač ikada"

Američki teniser Tenis Sandgren smatra da može da se nosi s najboljim igračima svijeta.

On je u četvrtfinalu Australijen opena bio blizu da savlada Rodžera Federera, imao je čak sedam meč lopti, ali uzalud.

Švajcarac je prošao u narednu rundu, gdje je glatko poražen od Novaka Đokovića.

Sandgren ima svoje viđenje rivalstva Federera i Đokovića.

"Nema sumnje da je Federerov tenis ljepši za gledanje, ali Novak je najbolji ikada", jasan je Sandgren.

Sandgren je pokušao da objasni koliko je teško pobijediti srpskog tenisera.

"Mi radimo jednu stvar, a on drugu. Kada pokušate da postignete 'viner', on vam vraća lopticu na mjesta iz kojih ga je nemoguće iznenaditi. Konstanto vas stavlja u tešku poziciju koja vas iritira. Polako vas guši, a to što on radi prosto je nevjerovatno", dodao je Sandgren.

Sandgren je trenutno 56. teniser svijeta, a najbolji plasman u karijeri mu je 41. pozicija, koju je držao u januaru prošle godine.

"Osjećam da je to nadohvat ruke, samo ako nastavim da napredujem i da se krećem u pravom smjeru. Čini mi se da igram dobro, radim prave stvari na terenu i postajem bolji igrač. Kada igram svoj najbolji tenis, osjećam da mogu da se takmičim s najboljim igračima. Ipak, postoje neke stvari na kojima moram još da radim, kao što je jačanje mentalne snage. Moram da budem fokusiran i pozitivan", zaključio je Sandgren.

(B92,net)