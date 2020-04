Federer izazvao Đokovića, pa brzo dobio odgovor

​Rodžer Federer je na društvenim mrežama izazvao Novaka Đokovića, a onda ubrzo dobio i odgovor.

Federer vrijeme provodi u izolaciji i pokušava da se nabolje moguće zabavi, prenosi B92.

On je u utorak objavio snimak na kojem reketom udara lopticu o zid sa jako male udaljenosti, bez greške.

"Evo jedne vježbe za koju vam nije potreban niko. Da vidimo koliko ste dobri. Odgovorite mi videom i ja ću vam dati savjete. I da, dobro birajte kapu“, napisao je Federer.

Here’s a helpful solo drill. Let’s see what you got! Reply back with a video and I’ll provide some tips. Choose your hat wisely #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h