Federer iznenadio djevojčice koje su na zgradi igrale tenis

Jedan od najboljih tenisera svijeta Rodžer Federer iznenadio je djevojčice Karolu i Vitoriju koje su igrale tenis na zgradi.

Istina, u pitanju je reklama, ali izenađenje je bilo pravo. Sve je počelo kada je snimak mladih Italijanki, koje su u jeku pandemije virusa korona igrale tenis na vrhu dvije zgrade, svaka na svom krovu, postao svjetski poznat te stigao i do Federera.

Novi snimak počinje kao intervju s djevojčicama, jedna je čak rekla i da joj je omiljeni teniser Federer. Slavni Švajcarac koji je slušao intervju ovu izjavu je propratio osmijehom, a ubrzo se pojavio iza leđa Vitorije i Karole.

Nisu mogle da vjeruju da je Federer na njihovom krovu, a jedna je povukala baki:” Bako, s nama na krovu je Federer, šampion”.

Uslijedio je i “meč” sa Federerom, te poziv da dođu u njegu akademiju.

"Igrao sam na toliko mjesta u svojoj karijeri, po cijelom svijetu, ali ovo mi je svakako jedan od dražih terena jer me podsjeća na poseban trenutak", rekao je Federer.

Two girls, aged 13 and 11, played a rooftop tennis match during lockdown. The video went viral. Roger Federer surprised them with a visit. Their reaction when they realise he's on their rooftop is priceless. What an adorable video pic.twitter.com/t5hwtRD5gM