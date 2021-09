Federer iznenadio sve u Bostonu

Praktično glavni organizator Lejver kupa, Rodžer Federer, prisustvovao je prvom danu takmičenja u Bostonu.

Iako nije bio najavljen zbog nedavne operacije koljena, Švajcarac je stigao u Ameriku i iznenadio prisutne igrače, ali i navijače.

Prepune tribine dvorane pozdravile su osvajača 20 Grend slem titula ovacijama.

Federer je za "CNBC" rekao da je razlog organizovanja Lejver kupa odmor od zvaničnih takmičenja i da je zabavno kako za igrače, tako i za navijače, prnosi B92.

"Na putovanju u Šangaj sa Tonijem Godsikom došli smo da učinimo nešto za nasljeđe i uključimo mlade igrače, da uče od najboljih, poput Džona Mekinroa i Bjorna Borga", rekao je Federer i dodao:

"Rod Lejver je bio heroj za mnoge od nas. Velika je legenda, dva puta je osvojio kalendarski Slem."

Tim Evrope poslije prvog dana takmičenja vodi protiv Tima svijeta rezultatom 3:1 u pobjedama.

