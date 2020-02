"Federer je njihov ljubimac, ali nije u redu to što rade Đokoviću"

Legendarni teniski trener Nikola Pilić vjeruje da Novak Đoković može da obori rekord Rodžera Federera u broju osvojenih Grend slem titula.

Hrvatski stručnjak je trenirao trenutno prvog igrača svijeta, kada je Novak u Minhenu učio tenis kao junior.

Pilić ističe da je Dominik Tim igrao odlično u finalu Melburna, ali da je Đokovićeva psiha na kraju presudila.

"Veliki je pritisak bio na Novaku u finalu. Osvoji je titulu prošle godine i znao je da će biti broj 1 ako je odbrani jer je Nadal bio već eliminisan. Tim je igrao turnir svog života. Međutim, Novak je Novak, on pod pritiskom uvijek može da igra, nije važno za koga navija publika. Njegova psiha je toliko jaka da sve može da izdrži", rekao je Pilić za Sportski žurnal.

Pilić se dotakao i teme odnosa navijača sa Zapada prema Novaku.

"Zapadna štampa, pa i Vilander, kome se čudim jer je bio broj 1, ne daju dovoljno poštovanja Novaku, koliko on zaslužuje. Valjda im ide na živce što je neko iz male zemlje prvi i što ima harizmu. Federer je njihov ljubimac, i to je u redu, ali nije u redu to što rade Đokoviću", dodao je Pilić.

Pilić smatra da je ATP kup dosta pomogao Novaku u pripremi za prvi Grend slem u sezoni.

"Taj ATP kup nije bitan kao takmičenje, jer je potpuno nov, ali treba dobiti Nadala u finalu. Naravno da je Grend slem mnogo važniji nego ATP kup. Novaku je odlično pomogao da podigne formu za Melburn, ali nije svejedno igrati u tri ili pet setova. Da je finale igrao dva, izgubio od Tima", istakao je Pilić.

Novakov trener Goran Ivanišević je nedavno rekao da bi srpski teniser mogao da osvoji sve Grend slemove u sezoni. Pilić se sa tim djelimično slaže, pošto je na Rolan Garosu kao i uvijek najveći favorit Rafael Nadal.

"Goran ima pravo to da kaže. Ali ja nisam gatara. Iako sam uvijek subjektivan kada je Novak u pitanju, ali Nadal je uvijek prvi favorit na Rolan Garosu. Ako Đoković igra u šestoj brzini, svuda je favorit osim na šljaci. Nadala je zaista teško dobiti na njoj", rekao je Pilić.

Novak je u Australiji osvojio 17. Grend slem. Rodžer Federer ima 20, a Rafael Nadal jedan manje. Pilić vjeruje da bi Srbin mogao da prestigne velike rivale u broju osvojenih najvećih turnira.

"Samo da bude zdrav, a onda sigurno može. Jer on postiže stvari koje niko nikada nije postigao. Sjetite se da je imao 17 hiljada poena što niko ni prije ni poslije nije imao", zaključio je Pilić.