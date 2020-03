"Federer neće igrati RG, Nadal neće US open, a Đoković će osvojiti oba?"

Bivši australijski teniser Tod Vudbridž govorio je o očekivanjima za nastavak sezone.

Nekada 19. teniser svijeta se osvrnuo na potez organizatora Rolan Garosa da pomjere svoj turnir. Rolan Garos će se ove godine igrati od 20. septembra – samo nedjelju dana nakon US opena, ukoliko ne dođe do novih promjena.

"Šta će Rafael Nadal da radi? Da li će igrati US open ili će se čuvati za Rolan Garos? Male su šanse da osvojite oba Slema jedan za drugim", izjavioe je Vudbridž za "Wide World of Sports".

On je objasnio glavne probleme kod ta dva turnira, a osvrnuo se i na planove Rodžera Federera.

"US open je brutalan po pitanju vrućine i oporavka, a Rolan Garos po pitanju fizikalnosti koja je potrebna za igru na šljaci. Opcije su stvarno takve da će igrači morati da biraju jedno ili drugo. Većina neće to uraditi, ali od Federera očekujem da će igrati US open a ne Rolan Garos, a da će Rafa uraditi obrnuto", ističe 48-godišnjak, koji se zatim pita: "Može li Novak onda da osvoji oba?".

Vudbridž je istakao još jedan problem sa ovakvom organizacijom.

"Rolan Garos i Vimbldon se igraju sa razmakom od dvije nedelje, ali tu ste barem imali nedjelju dana pauze, pa onda nedjjelju dana za pripremu. To ovdje nije slučaj. Ako ste dubl igrač i dogurate daleko na US openu, onda nemate kada da igrate kvalifikacije za Rolan Garos. Ima mnogo problema o kojima organizatori nisu uopšte razmišljali kada su birali datum", podvukao je Australijanac.

