"Federer nema povlašten tretman u odnosu na Đokovića"

Bivša francuska teniserka Marion Bartoli ne smatra da Rodžer Federer ima povlašten tretman u medijima u odnosu na prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića.

Ona je ovo rekla nakon konstatacije voditelja emisije da se srpski teniser često percipira kao demon u poređenju sa Federerom kao svecem.

"Na to je izuzetno teško odgovoriti. Ne mislim da uvijek štitimo Rodžera, već da je on uspio da stvori imidž savršene osobe. Poznajem ga, pa mogu da kažem da to nije daleko od istine, ali i on je naravno ljudsko biće i može da pogriješi – vidjeli ste prije nekoliko dana na Twitteru kako se fotografiše bez maske uzimajući olovke od svih. Apsolutno je tačno da umije da pogriješi, ali ne mislim da je tolika razlika između tretmana koji pružamo Rodžeru i tretmana koji pružamo Novaku, taj komentar je prilično grub", rekla je nekadašnja šampionka Vimbldona u Tennis Majors podkastu, a prenio Sport klub.

Marion Bartoli FOTO Wikipedia

Ona je još dodala:

"Mislim da će Novak mnogo naučiti iz svega što se desilo u posljednje vrijeme, da će sagledati posljedice i na osnovu toga izgraditi imidž za budućnost. Mislim da ne moramo da kažemo da je Rodžer bog među ljudima i da ne smijemo da mu sudimo šta god da uradi, to je već pretjerano."