Federer o Čiliću: Nije problem, ali nije lijepo

Rodžer Federer je ranije u toku dana savladao Marina Čilića sa 3-1 u setovima i plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.

Federer se nije mnogo mučio, iako je glatko izgubio drugi set.

"Bio je to veoma dobar meč koji sam odigrao. Da, bilo je padova, posebno u drugom i trećem setu, ali je bilo i uspona i dobra je stvar što sam igrao mnogo mečeva kao što je bio ovaj. Zato sam i znao kako da riješim te padove. Imam dosta iskustva. Nije bilo prijatno kada je vratio brejk u trećem setu za 4:4, ali sam uspio da dobijem set i prelomim meč", rekao je Federer.

Federer je bio upozoren od strane glavnog sudije i upao u raspravu s njim.

"Prvo nisam ni shvatao šta mi priča, pa sam načuo nekakvo upozorenje. Htio sam da znam što sam opomenut jer zaista nisam imao osjećaj da nešto odugovlačim. Jednom je Marin servirao dok ja još uvijek nisam bio spreman i to čak nije problem, ali nije lijepo. Očigledno je da je on želio da se igra brže, pa je to bila interesantna situacija koja je unijela malo energije. Ja to volim", kaže Federer.

