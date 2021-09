Federer o Đokoviću: To što je on uradio je ludo

Švajcarski teniser Rodžer Federer govorio je o najboljem igraču svijeta Novaku Đokoviću.

Novak je bio blizu osvajanja kalendarskog slema, ali je na US Openu izgubio u finalu od Danila Medvedeva.

Ove godine uspio je da se izjednači s Federerom i Nadalom po broju osvojenih slemova i da sruši rekord Švajcarca po broju nedjelja provedenih na prvom mjestu.

Federer je prokomentarisao Đokovićevu sezonu.

"To što je on uradio je ludo. Kalendarski slem se možda i desi, to može da se ponovi. Potrebno je i malo sreće. Morate biti uporni. Za to je potrebna i snaga", rekao je Federer.

Švajcarac nije igrao od Vimbldona i operisao je koljeno, pa ga očekuje duža pauza.

Trenutno 9. igrač svijeta se i dalje oporavlja od operacije.

(B92.net)