Federer o povredi: Osjetio sam problem i prije meča

Svega 15 minuta po završertku meča u četvrtfinalu, negde oko ponoći po lokalnom vremenu, Rodžer Federer se pojavio pred novinarima.

Vidno neraspoložen što se turnir završio na ovakav način, povredom, Švajcarac je prvo razriješio šta ga je to mučilo u meču sa Dimitrovom u kojem je poražen sa 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

"Tražio sam tretman u gornjem dijelu leđa, u blizini samog vrata. Pokušao sam da to opustimo masažom, da vidimo da li bol može da se umanji, da li može da mi bude bolje. Ipak, ovo je Grigorov trenutak, a ne mene i mog tijela. Tako da je sve u redu", kaže Federer.

Na pitanje kada je osjetio da je u nevolji u ovom meču, rekao je da je sve počelo da se pogoršava u četvrtom setu.

"Kada vam ne ide uvijek se osjećate loše. Bilo je momenata kada sam imao osjećaj da sam stalno u vođstvu. Imao sam šansu da se vratim u četvrtom setu. Start tog seta nije bio idealan. Tada je bilo jurenje rezultata, bilo je teško", rekao je Rodžer.

Švajcarac je ipak otkrio kad su počele nevolje.

"Osjetio sam problem danas tokom popodneva. To je to, mislio sam da sam ipak u stanju da igram. Tako je kako je, dao sam sve od sebe. Nije bilo teško toliko da bih morao da predam ili slično. Grigor je bio u stanju da me pobijedi. Borio sam se svim sredstvima, tako da je u redu", dodao je Federer.

Rodžera su pitali i kakav mu je plan u narednih nekoliko mjeseci i da li mu je neophodan odmor.

"Mislite na duži odmor? Ne znam, pretpostavljam da ću igrati na Lejver kupu, u Šangaju, Bazelu, možda Parizu, Londonu. To je raspored za sada. Ne znam imaju li u timu druge ideje. Srećan sam što ću malo odmoriti, trenirati, odmjeriti situaciju i krenuti u napad odatle", zaključio je Federer.

(B92)