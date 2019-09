Federer objasnio zašto se divi Đokoviću

Rodžer Federer pričao je o tome kako je bilo igrati rame uz rame sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom.

"Za mene je to bila jedna emotivna nedjelja pored Nadala i Đokovića. Kada provedete nedjelju pored Rafe, gledate njegov intenzitet i pitate se kako pronalazi balans. Da to ne radi bilo bi suludo. Kada završi trening on je opušten, a iznenadilo me je to kako on ulazi u prilike", kazao je Federer, prenosi b92.

Ove godine neće moći da bude saigrač Đokovića, sa kojim je igrao u dublu 2018.

"Đoković je opušten, po tome smo slični. Da biste bili uspješni morate da budete opušteni. Mi igramo mnogo mečeva, od 50 do 100. Nije to kao boks kada imate do dva meča godišnje. Mi moramo da se opustimo pet minuta prije meča", ističe Rodžer.

Švajcarac je otkrio šta ga je iznenadilo kod srpskog tenisera.

"Ono što me je iznenadilo kod Đokovića je ta neka jasnoća koju ima kada želi da pobjedi meč. On kao da razmišlja 'Ja ću igrati ovako i zato ću biti uspješan'. Sviđa mi se i njegov proces i kako bira šta i kada će jesti. Sve mora da bude po planu. To nevjerovatno poštujem", kaže Federer.

Federer i Nadal su veliki rivali već 14 godina.

"Na društvenim mrežama vidim da se navijači Federera i Nadala takmiče. Ako jedan izgubi, drugi su srećni. Morate da uživate u obojici. Morate da budete navijači i Federera i Nadala, iako jednog volite nešto više od drugog", konstatuje treći teniser planete.

Lejver kup u Ženevi počinje 20. septembra, a ekipe su sljedeće:

Tim Evrope: Federer, Nadal, Tim, Zverev, Cicipas, Fonjini, Bautista Agut (zamena); Bjorn Borg (kapiten), Tomas Enkvist (zamenik kapitena)

Tim sveta: Izner, Raonić, Kirjos, Šapovalov, Sok, Fric, Tompson (zamena); Džon Mekinro (kapiten), Patrik Mekinro (zamenik kapitena)