Federer preko Čilića do 20. Grend slema

MELBURN - Švajcarac Rodžer Federer savladao je Hrvata Marina Čilića u finalu na prvom Grend slemu sezone - Australijan openu, rezultatom 3:2.

Ovo je Švajcarcu bilo sedmo finale na Australijan openu, a samo jednom nije osvojio titulu.

Federer se izjednačio sa Novakom Đokovićem i Rojom Emersonom sa po šest titula u Melburn parku.

Rezultat po setovima: 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1.

Djelovalo je da će nakon Bedenea, Štrufa, Gaskea, Fučoviča, Berdiha i Čunga savladati i Čilića bez izgubljenog seta, ali se i pored očajne igre u prvom setu Čiliić vratio u igru i dostojno borio do posljednjeg poena.

Federer je imao sjajan servis, zabilježio 24 as udarca, poentirao na 80% prvih servisa, i na tome gradio svoju igru, dok je Čilić odgovarao agresivnim napadima na bekhend svog rivala, pa je meč završio sa četiri vinera više (45-41).



Međutim, Čilić je imao mnogo više grešaka, o čemu svjedoče čak 24 lopte više u autu ili mreži, što ga je u ključnim trenucima meča i koštalo pobjede.



Hrvat je na impresivan način preokrenuo brejk zaostatka u četvrtom setu i stigao do 2-2, a onda je na startu petog ispustio brejk priliku i to je lansiralo Federera ka pobjedi.