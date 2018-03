Federer preko Čunga u polufinale Indijan Velsa

Rodžer Federer plasirao se u polufinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u dva seta savladao Hjeon Čunga.

Švajcarac je trijumfovao sa 7:5, 6:1 i tako zakazao duel sa Bornom Ćorićem u narednoj rundi.

Federer je drugi put ove godine izašao na kraj sa talentom iz Južne Koreje – upravo preko Čunga je najbolji igrač planete osigurao ulazak u finale Australijan opena.

Branilac titule u Indijan Velsu je startovao furizono i brzo došao do brejka i vođstva od 3:0 u prvom setu. Međutim, Čung je uzvratio istom mjerom i izjednačio.

Federer je u 12. gemu došao do dvije vezane brejk lopte, ujedno i set lopte i već prvu iskoristio za prednost u meču.

Korejac definitivno nije mogao da prežali gubitak seta na taj način, a kada je u prvom gemu drugog propustio čak četiri brejk lopte, uslijedila je kazna i Švajcarac je, kao i u prvom setu, poveo 3:0.

Samo, ovog puta je izostao odgovor rivala, pa je Federer priveo set kraju i sa 6:1 došao do polufinala za 83 minuta.

