Federer razbio Ćorića i došao na korak od 100. titule

Rodžer Federer se plasirao u finale turnira u Dubaiju pobjedom nad Hrvatom Bornom Ćorićem u dva odigrana seta.

Federer je Ćorića savladao lakše nego što je iko očekivao i za to mu je bilo potrebno tek nešto više od jednog sata (6:2, 6:2).

Švajcarac se osvetio Ćoriću poslije dvije uzastopne pobjede Hrvata prošle sezone i zakazao duel u finalu sa Cicipasom.

Rodžer je apsolutno dominirao tokom cijelog duela i Borni nije dopustio nijednu jedinu brejk loptu, te tek jedan đus na svoj servis, dok je Hrvatu servis oduzeo četiri brejka, a imao i još prilika.

Ovo je bio ubjedljivo najbolji meč Federera u skorijoj prošlosti, a u finalu će imati priliku da osvoji svoju osmu titulu u Dubaiju. Rodžera od ponedjeljka očekuje skok na četvrto mjesto ATP liste, a osvajanjem titule će plasman poboljšati za još jednu poziciju.

Finale je na programu u subotu od 16 časova, a ukoliko švajcarski teniser dođe do pobjede to će mu biti jubilarna 100. titula u karijeri.

