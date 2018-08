Federer se našalio: Mogao bih sada da se povučem

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je da se samo šalio kada je poslije pobjede na startu US Opena rekao da je "skoro došlo vrijeme" da se povuče.

Federer je pobijedio Japanca Jošihita Nišioku 6:2, 6:2, 6:4 za 18. uzastopnu pobjedu na startu njujorškog Grend slema.

On je poslije tog meča, u izjavi na terenu, rekao da je srećan, pošto se nikada nije zaustavio na prvoj prepreci na "Flašing Medouzu".

"Skoro da je došlo vrijeme da se povučem, ali ne još", rekao je Federer.

Novinari su zatim na konferenciji za medije pitali Federera da objasni tu izjavu.

"To je značilo da nikada nisam izgubio prvi meč na US openu, pobijedio sam u svih 18. Ne želite da se poraz dogodi naredne godine i rekao sam: 'Mogao bih sada da se povučem, pa da zaštitim tih 18 pobjeda'. To sam mislio. To je samo šala. Molim vas da to ne shvatate drugačije. Nemojte čak ni da napišete tu riječ", rekao je Federer.

Federer je petostruki šampion Njujorka, ali nije osvojio taj turnir od 2008. godine.

"Postoji pritisak, ali nikada mi ne dosadi. Volim da dolazim ovde", istakao je Švajcarac.

Federer u drugom kolu igra protiv Francuza Benoe Pera, a u četvrtfinalu bi mogao da igra protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića.

