Federer se oglasio povodom Đokovićevog rekorda

Iako je vjerovatno jedini koji se nije oglašavao povodom obaranja rekorda Novaka Đokovića po broju Grend slem titula, Rodžer Federer je poslao čestitku Srbinu uz lijepe riječi.

"Ovo što je Novak uradio je nevjerovatno. Iskreno, to je sjajno za tenis kada se piše istorija ovog sporta. Viđali smo to sa Serenom, Rafom, sa mnom i sada sa Novakom. Sjajno je vrijeme biti u tenisu, i kao navijač, ali i kao igrač", rekao je Federer.

On je na kraju rekao da mu želi sve najbolje u daljoj karijeri uz to što je kazao da očekuje od njega da nastavi dalje sa titulama.

"Sjećam se da kada sam došao na Tur, da je Pit Sampras došao do 14. slema. Pomislili smo "ovo će ostati zauvijek." Zatim sam došao do 15, pa onda stao na 17. Pa smo sva trojica gurali jedan drugog do 20, ne sjećam se ko je prvi došao do te brojke. Pa je Rafa došao do 22, a sada Novak do 23 i djeluje da će nastaviti i dalje, što je sjajno. A zaboravljamo, on nije više tako mlad. Želim mu sve najbolje", navedi Novak.

Novak je osvojio Rolan Garos i tako stigao do 23. Grend slem titule, jedne više od Rafaela Nadala, prenosi "Telegraf".