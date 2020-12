Federer se vratio na teren

Švajcarski teniser Rodžer Federer u Dubaiju se sa svojim trenerom Ivanom Ljubičićem priprema za početak nove sezone.

Legendarni igrač nije nastupao od ovogodišnjeg Australijan opena, gde je stigao do polufinala.

Tamo ga je zaustavio Novak Đoković, kasnije šampion, da bi ubrzo nakon toga Federer morao da se podvrgne operaciji koljena.

Drugi put "pod nož" je morao da ode ljetos, a sa treninzima je počeo nedavno, prenosi "B92".

Za sada se nalazi na listi igrača koji će nastupiti na Australijan openu od 8. do 21. febrara, međutim, zvaničnu odluku još nije donio.

Prioritet u narednoj sezoni biće mu Vimbldon i Olimpijske igre.

My son just caught ⁦@rogerfederer⁩ practising at the tennis courts of Hayat Creek, Dubai. Seems Dubai is the in-place to escape #COVID19 & cold. pic.twitter.com/s597JCHzHX