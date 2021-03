Federer se vratio nakon godinu dana pa se povukao poslije dva meča

Rodžer Federer, jedan od najvećih tenisere svih vremena, ali sada nakon godine dana pauze zbog povrede i operacije koljena tek šesti igrač svijeta, iznenadio je objavom nakon poraza u četvrtfinalu turnira u Dohi.

Poslije poraza od 42. igrača s ATP liste Nikoloza Basilašvilija sa 6:3, 1:6, 5:7, iako je imao meč loptu, Federer je obznanio da se opet povlači.

"Bilo je divno vratiti se na Tur, uživao sam u svakom minutu provedenom na terenu u Dohi. Velika zahvalnost mojoj ekipi koja mi je pomogla da dođem do ovdje. Ipak, odlučio sam kako je bolje da se vratim treninzima i zato neću igrati u Dubaiju iduće sedmice. Poraz u Dohi sam već prebolio, možda nikad lakše. Krenuo sam od nule i sretan sam što sam uspio da igram dva meča u tri seta s vrhunskim igračima. To je vrlo važan korak naprijed za mene. Još nisam na 100 odsto, mogu to da vidjeti i osjetiti. Cilj mi je da budem na maksimumu do početka sezone na travi, tada za mene počinje sezona. Možda budem bolje prije turnira na travi, ali to bi bio samo bonus", rekao je Švajcarac.

Federer (40) je osvajač 20 Gren Slemova, što je rekord koji dijeli s Rafaelom Nadalom. Međutim, opasno mu se približava sedam godina mlađi Novak Đoković. Trijumfom u Australijan openu došao je do 18 Gren slemova, a nedavno je srušio njegov rekord broja sedmica na prvom mjestu ATP liste. Đoković je tamo proveo 311 sedmica.

(Index.hr)