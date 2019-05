Federer spasao meč lopte, pa poslije drame "preživio" Ćorića

​Švajcarski teniser Rodžer Federer pobijedio je Hrvata Bornu Ćorića u tri odigrana seta u osmini finala Mastersa u Rimu.

Federer je uspio da dođe do druge pobjede u istom danu, pošto je prethodno morao da odigra duel sa Žoaom Sousom (2-0) zbog problema sa kišom prethodnog dana.

Švajcarski teniser će u četvrtfinalu Rima igrati protiv boljeg iz duela Stefanosa Cicipasa i Fabija Fonjinija.

U prvom setu sve je polazilo za rukom Ćoriću. Federer je u uvodnom gemu meča imao 40:0 na servisu, ali je Borna vezao pet poena i došao do brejka. Federer je u međuvremenu zatražio pomoć lekara, zbog problema sa šakom, ali se ispostavilo da problem nije teže prirode.

Rodžer je mnogo bolje zaigrao u drugom setu i samim tim bio mnogo bolji na servisu, a prvi je napravio brejk. Oduzeo je servis Ćoriću i poveo sa 4:2, ali je Hrvat došao do tri vezane brejk lopte.

Federer ih je spasao, poveo sa 5:2, ali prilikom servisa za osvajanje seta ponovo prepustio brejk rivalu. Ipak, nekada prvi teniser sveta odgovorio je brejkom i odveo meč u treći, odlučujući set.

Double, done! @rogerfederer saves 2 MPs and battles past Borna Coric 2-6 6-4 7-6(7) to reach the quarter-finals at #ibi19 pic.twitter.com/KqaXazPrZm — Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2019

U trećem setu Hrvat i Švajcarac su igrali dosta sigurnije u svojim servis gemovima, a u protivnikovim nisu imali prilike. Ćorić protivniku nije dopustio da mu uzme više od dva poena po gemu, dok je uspeo da u dva navrata pripreti brejkom.

Imao je po jednu brejk loptu u petom i u devetom gemu seta, kada je mogao da dođe na korak do pobjede, ali nije uspjevao da ostane smiren i grešio je u najbitnijim momentima.

Ušlo se u taj-brejk, a tu je opet prvi pripretio Ćorić. Napravio je dva mini-brejka i došao do 6:4 i servisa. U narednom poenu je pogriješio, a Federer je to kaznio, vezao još dva poena i došao do svoje prve meč lopte, spasavši dvije vezane.

Ćorić nije posustao na prvu "loptu", ali jeste na sljedeću. Pogriješio je ponovo kada je bilo najbitnije, a Federer je odličnom defanzivnom uspio da pošalje nezgodnu loptu na mreži i iskoristi drugu meč loptu.

Meč Cicipasa i Fonjinija na programu je u večernjim satima u četvrtak i Rodžer će tada saznati sa kim će u petak igrati u četvrtfinalu Rima, turnira na kojem ne brani nijedan bod iz prošle godine.

(B92)