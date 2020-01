Federer spasio sedam meč lopti i prošao u polufinale

Rodžer Federer je uspio posle velike drame da se plasira u polufinale Otvorenog prvenstva Australije u tenisu.

Švajcarac je savladao Tenisa Sandgrena sa 3:2 (6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3), poslije tri i po sata igre.

Federer se tokom meča mučio sa povredom, bio na set od poraza, spasio sedam meč lopti, ali je na kraju preživio.

Sandgren, 100. igrač svijeta, držao je sve u svojim rukama u četvrtom setu. Najprije je pri vođstvu 5:4 imao tri meč lopte, zatim u taj brejku još četiri, ali je legendarni Švajcarac uspio da načini veliki povratak i poslije tri sata i 28 minuta slavi - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.

Federer je prvi set dobio zahvaljuljući brejku u šestom gemu, ali je u nastavku uslijedio potpuni pad u njegovoj igri.

Ipak, uslijedio je veliki pad u njegovoj igri, prije svega na energetskom planu, što je Sandgren vješto koristio.

Amerikanc je zahvaljujući brejku na startu drugog seta poveo sa 3:0, kasnije je na servis Federera stigao do prve, a potom i druge set-lopte, koju je na kraju i iskoristio.

Identičan rasplet viđen je i u trećem setu, kad je 28-godšnji igrač ponovo uspio da oduzme prvi gem na servis protivnika i zatim još jednom do kraja brejknuo Švajcarca.

Velika borba viđena je u tom, posljednjem gemu drugog seta, na Rodžerov servis. Uporan je bio Sandgren i iskoristio tek šestu brejk i set loptu za preuzimanje kontrole nad duelom.

Pored preokreta rivala, Federeru je taj set donio i probleme sa povredom, pošto je između trećeg i četvrtog gema tražio medicinski tajm-aut, i to se odrazilo na njegovu igru u nastavku meča.

U četvrtom setu oba tenisera su čuvala svoje servise, s tim što je Sangren pri vođstvu od 5:4 propustio tri brejk i meč lopte.

Tu nije bio kraj drami. Imao je Amerikanac i u taj brejku još četiri meč lopte, vodio je sa 6:3, zatim i sa 7:6, ali je Rodžer još jednom uspio da se izvuče iz praktično bezizlazne situacije i odvede duel u peti set.

Tamo je Federer mogao do brejka već u drugom gemu, ali je propustio dvije šanse.

Ono što nije iskoristio tada, jeste u šestom gemu, kad je iskoristio prvu brejk loptu i na kraju došao do velikog trijumfa.

On će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela u kojem se sastaju Novak Đoković i Miloš Raonić.

A @rogerfederer backhand down the line is quite a sight, isn't it?#AO2020 | pic.twitter.com/mUzG94Qmu3