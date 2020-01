Federer spriječio senzaciju, spektakularan meč

Rodžer Federer plasirao se u osminu finala Australijen opena, pošto je poslije velike borbe i pet setova pobijedio Džona Milmana.

Viđen je spektakularan meč, pun naboja i tenzije, a Australijanac je slavio rezultatom 6:4, 6:7 (2), 4:6, 4:6, 7:6 (8).

Federer će u borbi za četvrtfinale igrati protiv Mađara Martona Fučoviča.

Švajcarac je u taj-brejku petog seta gubio sa velikih 8:4, ali je uspio da se vrati i dobije šest poena zaredom. To mu je bilo dovoljno za pobjedu i plasman u četvrto kolo.

Od starta meča moglo je da se osjeti da će ovo biti veoma napet meč. Australijanac je već u četvrtom gemu oduzeo servis Rodžeru, čime mu je stavio do znanja da će morati da se pomuči da bi došao do trijumfa.

Federer je uspio da se vrati u devetom gemu i smanji na 5:4, međutim u narednom, kada je servirao za izjednačenje, došlo je do ponovnog pada koncentrancija i Milman rezultatom 6:4 dolazi do 1-0.

U drugom setu teniseri su bili mnogo sigurniji i do 11. gema nismo vidjeli nijednu brejk loptu. Federer je u pomenutom gemu imao jednu šansu, ali je Milman uspio da se izvuče.

Potom se ušlo u taj-brejk u kojem je Švajcarac bio dominantan - 7:6 (2).

Iako je Federer osvojio drugi set, njegova igra i dalje nije bila na očekivanom nivou. To je dijelom zbog dobre igre Milmana, a i dijelom zbog generalno lošeg dana jednog od najboljih u istoriji.

Brejkova nije bilo u trećem setu sve do desetog gema. Australijanac je servirao za 5:5, popustila mu je koncentracija i Rodžer to koristi da dođe do preokreta - 6:4.

Federer je preokrenuo, ali daleko od toga da je bio dominantan. Izjednačena igra viđena je i u četvrtom setu, a prvi do brejka dolazi do domaći takmičar. Ispostaviće se da je to bio jedini brejk u ovom periodu meča.

Milman je rezultatom 6:4 dobio četvrti set i uveo ga u odlučujući peti.

(B92.net)