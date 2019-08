Federer upozorio Đokovića i Nadala: Dugo nisam bio spremniji

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je da se izuzetno dobro osjeća pred početak US opena.

Teniser koji nije slavio na US openu od 2008. je istakao da je jedan od glavnih kandidata za taj trofej.

Federer je u pripremon periodu za turnir u "Velikoj jabuci" odigrao samo dva meča, pošto je doživio iznenađujuć poraz u trećem kolu Sinsinatija od Andreja Rubljova.

"Razmišljao sam o tome i ovde mi nikada nije bilo lako. Prije dve godine sam imao problem sa leđima, mučio sam se sa mečevima u pet setova. Prošle godine sam se namučio protiv Milmana i vrućine", izjavio je Federer pred početak US opena.

Rodžer se u prvom kolu posljednjeg Grend slema sezone sastaje sa nekim od kvalifikanata, a zatim ga očekuje duel protiv Damira Džumhura, ukoliko ne bude iznenađenja.

"Baš sam o tome pričao tokom treninga pre dva dana - nisam se godinama ovako dobro osjećao pred US open, što mi uliva samopouzdanje", dodaje Federer.

Švajcarac je istakao da ovakvim komentarima ne stavlja dodatan pritisak na sebe.

"Ne podižem svoja očekivanja previše. Znam da će biti teško. Sada ne dolazim ovde kao veliki favorit kao što je bio slučaj 2006. ili 2007. Potpuno mi je jasno na koji način moram da pristupim turniru".

On se osvrnuo i na šokantan poraz u Sinsinatiju.

"Srećan sam zbog svog nivoa igre. Sinsinati je možda bio dobra stvar, ko zna... Možda je to jedna od onih stvari koje moraju da se dese, kao i kada sam osvojio Australijan open 2017, onda izgubio u prvom kolu Dubaija, a zatim osvojio Indijan Vels i Majami", konstatuje treći teniser planete.

Rodžer je pomenuo i finale Vimbldona i epski meč protiv Novaka Đokovića koji je izgubio.

"Dobro sam igrao na slemovima u skorije vrijeme, to je super. Dosta mi je značila pobjeda u polufinalu (Vimbldona) nad Rafom, a što se tiče finala i nivoa igre na cijelom turniru - to mi daje samopouzdanje. Možda sam morao da padnem u Sinsinatiju poslije takvog Vimbldona, da se 'povežem' i da naporno radim. To sam i uradio i spreman sam za US open", zaključio je Federer.

