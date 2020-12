Federer vjerovatno neće igrati na Australijan openu

Nekada najbolji teniser svijeta Rodžer Federer otkrio je da su veoma minimalne šanse da zaigra na Australijan openu i da oporavak nakon operacije koljena ne ide po planu.

"Volio bih da igram u Australiji, ali to će biti veoma teško sa mojim koljenom. Nadao sam se da ću biti 100 posto zdrav već do oktobra, ali nažalost, to nije slučaj sve do danas. Ne želim da preduzimam naredni korak do ne budem spreman", rekao je Federer.

Švajcarac je pauzirao skoro čitavu godinu, pretrpio dva hirurška zahvata na kolenu u februaru i junu, a u svojoj zemlji je izabran za najboljeg sportistu u proteklih 70 godina uz Vreni Šnajder. Ipak, najintrigantnija stvar leži u njegovom pominjanju penzije, iako se čini da to nije pomenuo u kontekstu pomisli o njoj.

"Želja je da se vratim na teren u 2021. godini. Vidjećemo, ali ako se moja karijera sada završi, svakako bih bio zadovoljan što sam sve završio sa ovom nagradom", naveo je Federer.

Rodžer se osvrnuo na operaciju koljena.

"Naravno da bih volio da znam svoj raspored, ali sam srećan trenutno tu gdje jesam. Operacija u junu je bila kamen spoticanja, ali od te intervencije, imam osjećaj da sam dosta napredovao. Još uvijek dajem sebi vremena da odlučim šta će biti, naredna tri mjeseca su od krucijalne važnosti za mene", zaključio je Federer.

