Federer za manje od sata razbio Krajinovića

Srpski teniser Filip Krajinović završio je učešće na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je u trećem kolu izgubio od Švajcarca Rodžera Federera 6:2, 6:1.

Prvo odmjeravanje snaga između Krajinovića i najtrofejnijeg igrača u istoriji trajalo je samo 59 minuta.

Federer je u prethodnoj rundi savladao Delbonisa sa 2:0 (6:3, 7:6), dok je Krajinović do duela sa Švajcarcem došao preko Krugera kojeg je deklasirao sa 6:2, 6:2).

Naredni Federerov rival biće Žeremi Šardi koji je u tri seta slavio protiv Adriana Manarina (7:5, 4:6, 6:1).

Masters u Indijan Velsu igra se za ukupni nagradni fond od 7.972.535 dolara.

Game. set & match @rogerfederer.



He wraps up a 6-2, 6-1 win over Filip #Krajinovic to set up a R16 clash with Jeremy #Chardy on Wednesday.



It's good to be the GOAT. pic.twitter.com/rPaviJF8G3