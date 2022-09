Federer završava karijeru, London posljednja stanica

Legendarni švajcarski teniser i jedan od najboljih igrača svih vremena Rodžer Federer odigraće posljednji turnir na ovogodišnjem Lejver kupu i nakon toga će oprostiti od profesionalnog tenisa.

Federer, nekada najbolji igrač svijeta i osvajač 20 Grend slem turnira, potvrdio je da neće igrati mnogo tenisa u budućnosti.

"Lejver kup koji se održava u Londonu sljedeće nedjelje će biti moj posljednji ATP turnir. Igraću još tenisa u budućnosti, naravno, ali ne na Grend slemu ili na turu. Tokom 24 godine odigrao sam više od 1.500 mečeva i tenis je bio darežljiv više nego što sam mogao da sanjam. Ipak, moram da prepoznam trenutak kada je vrijeme da kažem da je kraj takmičarskim mečevima", napisao je između ostalog Federer na Instagramu u poruci kojom se oprostio od navijača.

To my tennis family and beyond, With Love, Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN