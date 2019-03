"Federera nervira Đokovićevo ponašanje na terenu"

Bivši Dejvis kup reprezentativac Švajcarske i TV komentator Klaudio Mezadri u intervjuu za švajcarski "Blik" govorio je o odnosu između Rodžera Federera i Novaka Đokovića.

Mezadri je otkrio da je Federer u daleko boljim odnosima sa Špancem Rafaelom Nadalom nego sa srpskim teniserom, jer kako tvrdi "jednostavno ne može da provali Novaka, smatra da nije iskren".

"Rodžer voli nedvosmislene ljude, ljude koji cijene jedni druge. Zbog toga je imao poteškoća sa Đokovićem. Bilo je situacija kada je morao da se prilagođava Novaku. Oni su prijateljski nastrojeni, ali su veoma rezervisani jedan prema drugom. Rodžer mi je rekao da, bez obzira na to što je Novak prijatan i zabavan, on nije do sada uspio da ga odgonetne", otkrio je Mezadri.

Federera izuzetno nervira i Novakovo ponašanje na terenu. Kao primjer dao je situaciju sa meča na Vimbldonu, kada je igrao protiv Kajla Edmunda. Publika je tada zviždala Srbinu nakon pobjede, a Rodžeru se nije dopala njegova reakcija na to.

"Kada publika podržava rivala, Đoković odgovara uznemirujućim gestovima. Iako je on taj koji se trudi i traži ljubav publike, obično gubi kontrolu nad situacijom. Po Rodžeru, Novakova uvredljiva reakcija reflektuje tamnu stranu njegovog karaktera", kaže Mezadri.

Sa Nadalom Federer ima drugačiji odnos.

"Bez obzira na intenzitet rivalstva na terenu Federer ima više poštovanja i simpatija prema Nadalu", rekao je Mezadri.

(Kurir)