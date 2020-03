"Federera nikada nemojte da otpisujete"

Džon Mekinro govorio je o povredi i eventualnom povratku Rodžera Federera.

Švajcarac je nedavno operisao koljeno, zbog čega ga neće biti na terenu sve do početka sezone na travi.

Federer se u karijeri susretao dva puta sa dužim pauzama, posljednji put 2016. godine, kada je uspio da se vrati furiozno, osvojivši tri Grend slema nakon toga.

"Tada je Rodžer odsustvovao sa terena i nije igrao šest mjeseci. Mislio sam, znate, da je to to. To je bilo prije četiri godine. I onda je uspio da se vrati, osvojivši Australijen open, što je bilo nevjerovatno. Nikada na treba da ga otpisujete", rekao je Mekinro.

Mekinro je Federera uporedio s Tomom Brejdijem, legendom američkog fudbala.

"Ista je situacija bila i sa Tomom Brejdijem. Znate, to je potpuno ista stvar. Kako oni uspijevaju da rade sve to u tim godinama. To je fenomenalno? Mislim, kako oni igraju još uvek na tako visokom nivou? Dok gledam Toma Brejdija ja se divim, pošto on sve igrače pored sebe čini boljima", dodao je Mekinro.

(B92.net)