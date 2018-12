Ferero: Federer odlaže odlazak Nadala u penziju

Bivši broj jedan svjetskog tenisa, Španac Huan Karlos Ferero otkrio je planove sunarodnika Rafaela Nadala.

Iako je Nadal imao sezonu koja je bila prožeta povredama, što ga je koštalo silaska sa trona ATP liste, Ferero vjeruje da nema namjeru da se povuče uskoro.

On kaže da je jedan od glavnih razloga Rodžer Federer koji je najavio da će igrati još nekoliko sezona.

Federer ima 37, godina, a Nadal 32. U svakom slučaju, Rafa je u prednosti.

"Nedavno sam pričao sa Nadalom, koji mi je blizak prijatelj i vidim da će se takmičiti još nekoliko godina. Ako fizički bude spreman, njegov tenis će biti odličan, a ono što me najviše impresionira je njegova sposobnost da zadrži motivaciju. To je najteža stvar u vrhunskom sportu. Ako svaki put konkurišete za Grend slem titulu to je u redu. Ali mnogo je teško držati isti nivo motivacije tokom cijele godine", kaže Ferero.

Ferero dodaje da će za Nadala biti najvažnije da bude zdrav.

"Nadam se da mu povrede neće praviti probleme jer je jako teško boriti se sa time kada ste stariji. Ipak, kad god je u top formi i zdrav, Nadal je na terenu prava zvijer. Vodi računa o sebi i ako Federer kaže da će igrati do 40. godine, onda Rafa koji ima samo 32 ima još mnogo da igra", zaključio je Ferero.