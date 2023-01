Fiš o Đokoviću: Nećemo vidjeti nikog sličnog dok smo živi

​Dan nakon što je Novak Đoković osvojio trofej na Australijan openu, ukupno deseti u svojoj karijeri, ne prestaju da stižu čestitke sa svih strana, a naročito od ljudi iz teniskog svijeta.

Rodžer Federer je to isto učinio juče kasno uveče, Rafael Nadal se (još) ne oglašava, a riječi koje je poslao legendarni američki teniser, Mardi Fiš odzvanjaju društvenim mrežama.

Čovek koji je igrao tri četvrtfinala na Grend slem turnirima i to na Australijan openu 2007. godine, potom US openu godinu dana kasnije, a na kraju i na Vimbldonu 2011. godine rekao je da je Novak jedan zaista poseban čovjek.

Congratulations @DjokerNole We will never see another player like him as long as we live. I hope you all enjoy watching.