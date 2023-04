Fonjini ne dolazi na Srpska open

Italijanski teniser Fabio Fonjini neće igrati na ovogodišnjem Srpska openu koji bi trebalo da počne u nedjelju 16. aprila u Banjaluci.

Fonjini je, kako se saznaje, otkazao učešće na Srpska openu zbog povrede stopala koju je zaradio na turniru u portugalskom Eštorilu, gdje je zaustavljen u drugom kolu od Italijana Marka Čekinata, a koji bi se, podsjetimo, takođe trebao naći na turniru u Banjaluci.

Banja Luka update: OUT: Fognini — Entry List Updates (@EntryLists) April 10, 2023

Fonjini, jedan od najboljih italijanskih tenisera, trenutno je 97. na ATP listi ali je u 2023. godini imao jako loše rezultate, jer je u deset mečeva zabilježio dvije pobjede i osam poraza.

Za Fonjinina se smatra da je teniser koji je mogao mnogo više u svojoj karijeri, u kojoj je, podsjetimo do sada stigao do titule na jednom Mastersu, i to u Monte Karlu 2019. godine, kada je u finalu savladao Srbina Dušana Lajovića.

Tada je Fonjini napravio senzaciju u polufinalu, jer je savladao "kralja šljake" Rafaela Nadala, a pobjeda u Monte Karlu donijela mu je najbolji plasman u karijeri, deveto mjesto na ATP listi.

Tridesetseštogodišnji Italijan, rođen u San Remu 24. maja 1987. godine, ima i jedan osvojen gren slem i to u dublu sa sunarodnikom Simoneom Bolelijem na Australijen openu.