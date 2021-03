Francuska novinarka vrijeđala Novaka: "Nema ljubavi za Đokovića"

"Nema ljubavi za Đokovića", naslov je najnovijeg teksta francuskog "Ekipa".

Kristel Bone, francuska novinarka, autorka je ovog teksta.

Novinarka "Ekipa" je omalovažavala uspjeh Đokovića i osvajanje Australijan opena, a dovela je u pitanje i njegovu povredu trbušnog mišića.

Tekst je izazvao burne reakcije.

"Zašto nekoga volimo? Zašto volimo jednog sportistu više nego nekog drugog? Kada ste čuli da je Đoković osvojio Australijan open, bili ste iznervirani. Taj tip ima 18 grend slem titula, skoro kao Rafael Nadal, osvojio je Australijan open devet puta i ima 310 nedjelja na vrhu kao Rodžer Federer. Novak bi mogao da igra protiv ljuskavaca i opet biste se zapitali i oklijevali da li da navijate za njega. Postoji više razloga za to. Možda je to njegov stav i oholi stas, ali ako ste navijali za Ivana Lendla, onda vjerovatno nije to u pitanju. Vjerovatno je to zato što je došao poslije Federera i Nadala. Da je igrao kada su oni bili glavni, to bi ostavilo malo prostora da ga ljudi vole. Možda je to zbog toga što on želi da bude voljen. Kao što bi rekao Nik Kirjos: 'Toliko želi da bude voljen da ne mogu da ga podnesem'", napisala je Bone.

Osvrnula se i na Đokovićeve poteze.

"Ništa mu ne pomaže i to je istina. U najgorem slučaju vas baš nervira, kada lomi rekete ili je dobar sa skupljačima loptica, a u najboljem slučaju vas baš briga. U Melburnu je igrao s povredom trbušnog mišića, koji je bio pokidan 2,5 centimetara. Ne bi se ni 'Avendžersi' izborili sa tim", piše francuska novinarka.

Za kraj je ostavila ono najgore.

"Zamislite, on osvaja Australijan open sa servisom dvjesta kilometara na sat iako u trbušnom mišiću ima Marijanski rov. Đoković vas nervira. Nije zbog toga što je bolji od vas. Nego vas jednostavno nervira."

(B92.net)