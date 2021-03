Francuski teniser ponovo šokirao skandaloznim ponašanjem

Benoa Per, francuski teniser poznat po raznim incidentima, ponovo je na udaru kritika nakon sramotnog nastupa u drugom kolu Otvorenog prvenstva Argentine, kada se posvađao sa sudijom, pljunuo na teren, a zatim odustao na skandalozan način.

Dvadesetdeveti teniser svijeta i treći nosilac na turniru, poražen je u borbi za osminu finala u Buenos Ajresu od lokalnog favorita Franciska Serundola sa 2:1 (6:4, 3:6, 1:6).

Ono što je šokiralo teniski svijet jeste način na koji je Francuz priveo meč kraju.

U trećem setu pri rezultatu 1:5 za Argentinca, Per kao da je odustao od dalje borbe. Većina igrača bi se na njegovom mjestu borila na sve načine da ostane u meču, ali ne i Francuz. On je, kao da ga je baš briga za sve, odservirao nonšalantno dva puta u mrežu i praktično poklonio pobjedu rivalu.

Takvom ponašanju prethodila je rasprava sa sudijom kada je Per smatrao da je servis protivnika otišao u aut. Nakon što je sudija poslije provjere potvrdio as, Per je ljutito pljunuo na otisak loptice, bijesno vičući.