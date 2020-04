Francuz Novaku, Rodžeru i Rafi: Potrebno je samo 3,6 miliona evra

Bivši teniser Olivije Deletr pozvao je Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela nadala da pokrenu akciju pomoći slabije rangiranim igračima.

Slabije ranginari teniseri i teniserke imaju veliki problem tokom suspenzije sezone, jer su ostali bez ikakvog načina da zarade novac.

Oni su zatražili pomoć od WTA i ATP, koju će i dobiti, ali Deletr ističe da to nije dovoljno.

"ATP i WTA imaju tu mogućnost, ali manje nego što mislimo. Takođe mislim da postoji i problem sa nejednakosti između muške i ženske turneje. Ako bi se fokusirali na muškarce mogli bi da zamislimo da Rodžer, Rafa i Novak naprave pozadinu za to. Ako zamislimo da svaki igrač koji je ispod 100. mesta na svijetu, pa sve do 500-og, dobija 3000 evra mjesečno naredna tri meseca, to bi koštalo 3,6 miliona evra. A to, sigurno, nije nedostižno", iznio je svoj čudan plan Deletr za "WeLoveTennis".

Deletr je objasnio da misli da bi reakcija jednog od članova "velike trojke" podstakla drugu dvojicu.

"Ako jedna od njih trojice napravi korak to će izazvati reakciju i napraviće se pokret, što će značiti da će bogati teniseri pomoći slabije rangiranim", dodao je 52-godišnji Franzuz.

