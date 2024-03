Francuz na krovu Dubaija

Igo Amber pobjednik je turnira u Dubaiju.

Francuz je u meču za titulu savladao Kazahstanca Bublika 6:4, 6:3.

Do druge titule iz serije 500 u karijeri, Amber je stigao za nešto manje od sat i po.

U prvom setu odluka je pala u desetom gemu. Tada je Amber iskoristio petu brejk loptu, koja je ujedno bila i set lopta i poveo 1:0.

Amber je u drugom setu imao jednu šansu da oduzme servis rivalu i to u četvrtom gemu i odmah je iskoristio. Ispostavilo se da je to Francuzu bilo dovoljno da uz odličnu igru na svoj servis stigne do vrijednog trijumfa.

U svom prvom Lekus susretu protiv Bublika, Amber je igrao agresivno, diktirao je igru sa osnovne linije. Francuz je ‘’cijepao’’ forhend da bi udaljio Bublika od osnove linije, pogodivši 25 vinera. Kada je servirao za meč, Amber je spasio brejk loptu bekend vinerom, prije nego što je realizovao svoju drugu meč loptu.

Francuski tensier, koji je u polufinalu pobijedio četvrtog tenisera svijeta Danila Medvedeva, popeće se u ponedjeljak na 14. mjesto u karijeri na ATP rang listi.

On je prvi Francuz u Top 15 od Gaela Monfisa u maju 2021.

Ranije ove sezone, Amber je osvojio trofej na domaćem terenu u Marseju. Peti nosilac je debitovao u Dubaiju i treći je šampion Francuske na ovom turniru, pridruživši se tako Žeromu Golmardu (1999) i Fabrisu Santoru (2002).

Bublik je jurio svoj drugi trofej ove sezone, pošto je trijumfovao u Monpeljeu u februaru. Ovaj 26-godišnjak će debitovati u Top 20 na ATP rang listi u ponjedeljak i to sa 19. mjesta.

