Francuzi masovno skidaju snimke Đokovića gdje poklanja reket dječaku

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je reket kojim je osvojio 19. Grand slem titulu, drugu na Rolan Garosu pokoonio dečaku, koji ga je sve vrijeme bodrio sa tribina i kako je sam Đoković priznao dao mu snagu da poslije 0:2 preokrene finalni meč protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

Svijet je obišla slika i reakcija dječaka koji je ostao u čudu što je dobio ovakvu uspomenu, a dva dana poslije epskog finala u pet setova, pojavile su se i prve procjene.

Ken Goldin, izvršni direktor "Goldin aukcija" procjenjuje da reket već sada vrijedi između 25.000 i 35.000 dolara.

Ezra Levin, direktorka platforme "Collectible" koja se bavi sportskim rekvizitima, smatra da je reket još skuplji i da može da ide čak do 50.000 dolara. Tim reketom se približio Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, pa njegova vrijednost, što simbolički, što materijalno može samo da raste.

Goldin to i dodaje, tvrdeći da će reket vrijediti bar 50.000 dolara ako Novak osvoji 20 ili više grand slem titula, a da će ići i do 100.000 dolara, ako uzme ovogodišnje titule na Vimbldonu i US Openu.

Snimak koji je obišao planetu počeo je da nestaje sa naloga na internetu, a Yahoo piše da ga je uklonio Teniski savez Francuske sa Twittera, zbog autorskih prava. Video koji je postao viralan u nedjelju, u ponedjeljak je počeo da nestaje sa mreža, čiji su korisnici ostali bijesni jer je posredi lijep gest.

Tim povodom je teniski analitičar Metju Vilis prokomentarisao da je "to nešto što akreditovani novinari pokušavaju da podijele. Kako je ovo (skidanje) dobro za sport ili loše po nosioce prava prenosa", rekao je Vilis.

Ništa manje ljut nije bio ni autor Sports biznisa Deren Rauel koji je ironično čestitao Francuzima.

"Čestitam Teniskom savezu Francuske i/ili NBC-ju koji su zahtijevali da moj video, dječaka koji dobija reket od Đokovića, bude sklonjen. Video ima pet i po miliona pregleda, više nego bilo koji hajlajt sa meča. Odličan potez za sport koji se muči da privuče navijače. Ali vi momci štitite svoja prava", kaže Rauel.

Francuze nije zaobišao ni poznati teniski novinar Žoze Morgado koji je prokomentarisao da je ovo sramno, a odluku da se skidaju videi opisao kao "nerealnu".

Teniska novinarka iz Francuske Karol Bušar je napisala da je to "ludilo".

"Nemoje te da uklanjate taj video, šta kog đavola?! To nije momenat koji se kosi sa TV pravima! Ne pucajte ovom sportu u nogu kad se već širi izvan svojih granica", rekla je Bušar.

Inače, baš taj video se ispostavio najljepšim momentom završnice Rolan Garosa, a sreća koju je dječak doživio izmamila je osmehe mnogima na svijetu koji su snimak vidjeli.

(Kurir.rs)