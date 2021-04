Frustrirani Medvedev lomio reket - i ispao iz Majamija

Danil Medvedev, drugi teniser svijeta, eliminisan je u četvrtfinalu Mastersa u Majamiju.

Bolji od Rusa bio je Roberto Bautista Agut iz Španije - 6:4, 6:2.

Bautista je priredio iznenađenje i neočekivano u dva seta, za 93 minuta, eliminisao prvog favorita na Floridi.

Medvedev nijednog trenutka nije imao realnu šansu da pobijedi, upornom Špancu su bila potrebna tri brejka, jedan u devetom gemu prvog seta, a još dva početkom drugog kada je riješio meč u svoju korist.

Koliko je Medvedev bio frustriran govori i to da je slomio reket u naletu bijesa.

Bautista Agut se u polufinalu Majamija sastaje s Italijanom Janikom Sinerom.

Drugi polufinalni par se čeka između pobjednika duela Korda - Rubljov i Cicipas - Hrkač.

(B92.net)

Anger is an energy Daniil Medvedev feeling the heat in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/4HCsNAL77U