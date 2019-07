Fulam oduševio Srbe snimkom Mitrovića nakon pobjede Đokovića

Nema Srbina kome srce nije zaigralo kada je Novak Đoković "slomio" Rodžera Federera u finalu Vimbldonu.

A kada je taj Srbin u "leglu" Engleza, njemu je uspjeh prvog reketa svijeta utoliko slađi, jer su oni zdušno i često nepristojno navijali protiv Novaka na Centralnom terenu.

Dokaz za to je Aleksandar Mitrović, piše "Kurir.rs".

Srpski reprezentativac je član londonskog Fulama i trenutno se nalazi na pripremama.

Kada je Đoković zabilježio pobjedu, Mitrović je ovako reagovao:

Someone was happy with the @DjokerNole win this afternoon! #Wimbledon2019 pic.twitter.com/bJYLs7oJ9K