Furiozni Đoković u četvrtfinalu Olimpijskih igara

Najbolji teniser planete Novak Đoković bez problema se plasirao u četvrtfinale Olimpijskih igara.

Srpski teniser je u osmini finala samljeo Alehandra Davidoviča Fokinu sa 6:3, 6:1.

Prvi set krenuo je uz određene probleme po Novaka, koji su se manifestovali onda kada je igrao na "osunčanoj" strani terena. Međutim, kada je to preživio, srpski teniser je već u narednom gemu uzeo brejk i potom ga očuvao do samog kraja. Možda je mogao i ranije da završi ovaj period igre, ali se Španac nekako "koprcao".

Za razliku od prvog seta, kada je Novak igrao nešto "sporije" na početku, u drugom je nagazio protivnika od samog starta. Mogao je do brejka već u prvom gemu, ali kada to nije uradio tada, učinio je dva gema kasnije. Još jednom je poslije velike borbe Đoković uzeo servis Špancu u petom gemu, a potom je samo priveo posao kraju, kako on to zna.

Novak će se za polufinale boriti sa Keijem Nišikorijem.