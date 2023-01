GOAT trka: Novak je od danas najveći ikada

Kada bi se danas podvukla crta o GOAT trci između Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera, Novak Đoković bi bio najbolji teniser svih vremena.

Đoković je danas stigao do 22. grend slem titule i time se na vječnoj listi izjednačio sa Nadalom, dok je Federer koji je u penziji osvojio 20.

U većini drugih parametara Novak je u prednosti u odnose na vječite rivale. Srpski as je rekorder po broju Masters titule (38) i to je podatak koji bi možda mogao igrati ključnu ulogu u konačnom poretku. Takođe, Đoković je rekorder po broju sedmica provedenih na prvom mjestu ATP liste (361 uzastopna sedmica).

Đoković je novim peherom stigao do 93. titule u karijeri, te je i na ovoj listi prestigao Rafaela Nadala, koji je ostao na 92. Sada je prišao Ivanu Lendlu na jedan pehar zaostatka. Do drugoplasiranog Federera (103) i rekordera Džimija Konorsa (109) još je dalek put, ali godine vrhunskog tenisa su još pred njim. Takođe, srpski je as danas inkasirao skoro 3 miliona dolara (preko 160 miliona u karijeri od turnira), te je i po tom paramatru pobjegao Nadalu.

Kada su grend slemovi u pitanju, Đoković je postao rekorder po broju odigranih finala. Nadmašio je Rodžera Federera. As iz Beograda se danas 33. put u karijeri borio za neki od četiri najveća teniska trofeja, dok je Švajcarac otišao u penziju sa 31. borbom za trofej, a Nadal je na 30. Sve ovo navodi i govori da je u ovom trenutku Novak Đoković GOAT.