Galebovi pravili nered na terenima u Melburnu

Organizatori Australijan opena svake godine imaju veliki problem sa galebovima.

Gotovo redovno, u večernjim časovima, a naročito sada kada nema publike, u velikim jatima nadlijeću terene u Melburn parku, prave buku i izmetom zasipaju terene.

Tako je bilo i proteklih dana, pa je bilo i dosta neprijatnih scena.

Sakupljači loptica i redari su stalno morali da brišu terene poslije naleta ovih napasnika.

Tako je meč na WTA turniru serije 250, "Filip Ajland trofej", između Bjanke Andreesku i Medison Brengl morao da bude prekinut u drugom i trećem setu, jer su se ptice spuštale na teren tokom poena.

