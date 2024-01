Garsija zaustavila Osaku

Francuska teniserka Karolin Garsija plasirala se u drugo kolo Australijan Opena pobjedom nad nekadašnjom najboljom igračicom svijeta Naomi Osakom u dva seta.

Garsija, koja je postavljena za 16. nosioca u Melburnu, slavila je sa 6:4, 7:6 (6:2) protiv Osake, kojoj je to bio prvi grend slem meč od povratka na teren poslije porođaja. Japanki je to bio drugi turnir ove sezone, a prethodno je u Brizbejnu poražena od Karoline Pliškove u drugoj rundi.

Takav rasplet znači da će se neka od igračica u tom dijelu žrijeba prvi put u karijeri plasirati u četvrtfinale Australijan Opena, pošto je Osaka bila jedina kojoj je to pošlo za rukom. Garsiji je najbolji rezultat do sada na prvom Gren slemu sezone četvrta runda, do koje je stizala 2018. i prošle godine.

U narednoj rundi Garsiju čeka susret sa Poljakinjom Magdalenom Freh, koja je poslije tri sata i 13 minuta eliminisala Dariju Savij 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, u najdužem ženskom meču od početka turnira.

Prije tri godine, Osaka je sa 6:2, 6:3 slavila protiv Garsije u drugom kolu, na putu do svoje druge titule u Australiji, ali je Francuskinja ovoga puta uspela da se revanšira.

Duel između Garsije i Osake odlučio je servis – obe teniserke su imale dvocifreni broj as udaraca, Francuskinja nije dozvolila rivalki nijednu brejk loptu, dok je sama imala dvije šanse, od kojih je jednu iskoristila. Prvi set je odlučen u trećem gemu, kada je Osaka napravila duplu servis grešku, a potom je lopticu poslala u mrežu, a Garsija joj nije dozvolila da se vrati u taj period igre.

Drugi set je bio znatno neizvesniji, obe igračice su čuvale svoje servise, a odluka je pala u taj-brejku. Garsija je bila agresivna, što joj se isplatilo, pošto je napravila dva mini-brejka i potom iskoristila prvu meč loptu, kada je bekhendom Osaka lopticu poslala u mrežu.

