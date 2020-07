Gaske: Nije Đoković predsjednik, neko drugi dozvolio Adria Tour

Rišar Gaske, francuski teniski veteran, javno je prokomentarisao stanje u svijetu tenisa te je istakao da je razočaran načinom na koji se ATP bori s pandemijom korona virusa.

"Ne znamo ništa, niko ništa ne govori. ATP je katastrofa, imamo Zoom konferencije na kojima se ništa ne kaže. Prestao sam im prisustvovati. Govorio sam da će tenis biti desetkovan pandemijom, malo ko je slušao. Kako da nastavimo sezonu kada ne možemo rezervisati avionske karte, hotele, ne znamo pod kojim pravilima se što radi", rekao je Gaske i stao u obranu Novaka Đokovića koji je na udaru kritika zbog organizacije Adria Toura u Beogradu i Zadru:

"To je najlakše. Bilo je što je bilo, na kraju je Novak priznao pogrešku. Ali on nije predsjednik države, on je radio ono što su dozvolili ljudi koji vode zemlju. Ne može on biti jedini krivac, ali najlakše je tako - sve svaliti na čovjeka koji je barem pokušao nešto napraviti. Oni koji ga kritikuju, sjede i šute, čekaju da neko drugi nešto riješi."