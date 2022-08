"Glupost je zabraniti Ðokoviću da igra u Njujorku"

Legendarni teniser Džon Mekinro ponovo je zatražio od američkih vlasti da dozvole Novaku Ðokoviću da zaigra na posljednjem Gren slem turniru sezone, US openu, prenosi španski sportski list "Marka".

US open počinje 29. avgusta, a žrijeb je predviđen za četvrtak. Srpski teniser prema važećim propisima ne može da uđe na teritoriju SAD-a, pošto nije vakcinisan protiv virusa korona.

Prije nekoliko dana oglasili su se i organizatori turnira u Njujorku, koji su najavili da će se pridržavati odluka nadležnih vlasti, koji ulazak u SAD dozvoljavaju samo vakcinisanim stranim državljanima.

"Mislim da je glupost ne dozvoliti Ðokoviću da igra u Njujorku. Mislim da je to šala. Da sam na mjestu Ðokovića, vakcinisao bih se, ali moramo da poštujemo i način na koji on razmišlja. Živimo u pandemiji već više od dvije godine i oni ne dozvoljavaju Ðokoviću da igra? Mora da se šalite", rekao je Mekinro, koji je ranije više puta apelovao na nadležne vlasti u SAD da dozvole Ðokoviću ulazak u zemlju.

Mekinro, koji je sada stručni komentator "Jurosporta", tvrdi da je Španac Karlos Alkaraz najveći favorit za osvajanje US opena

"Stavio bih i Hrvata Bornu Ćorića među favorite na US openu, jer znam kako je dobro igrao u Sinsinatiju. Među favoritima se nalazi čak 15 tenisera. Međutim, ako bih morao da izdvojim samo jednog favorita, onda bi to bio Alkaraz. On je izvrstan teniser i fizički je moćan", zaključio je bivši američki teniser, koji je četiri puta u karijeri trijumfovao u Njujorku.