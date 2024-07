Gof ljuta na sudije: Niste fer

Američka plivačica Koko Gof šokirala je svoje navijače poslije poraza od Done Vekić na Olimpijskom turniru.

Ona je bukvalno izgubila dobijeni meč, jer je u prvom setu imala prednost od 5:2, da bi na kraju taj Vekić preokrenula rezultat i osvojila prvi set sa 7:6 (9:7).

Poslije meča bila je ljuta na sudije, posebno nakon odluke glavnog sudije da promijeni odluku pomoćnog i tako donese poen Vekić.

"Osjećam se kao da me stalno varaju na terenu! To nije moja percepcija, to je pravilo! Ne razumijem, zašto uvijek moram da se borim za svoja prava na terenu. Niste fer prema meni, ja se nadam da će ova igra jednog dana postati fer, ali to se ne dešava", rekla je Gof.

Ona i dalje ima šansu za medalju, jer će se takmičiti u ženskom dublu sa Džesikom Pegulom, a u narednom meču igraju protiv Čehinja Muhove i Noskove, a u miksu sa Tejlorom Fricom, čeka je duel sa Kanađanima Ožeom-Alijasimom i Dabrovskom.

