Goran Ivanišević primljen u tenisku Kuću slavnih

Legendarni hrvatski teniser Goran Ivanišević kasno sinoć primljen je u tenisku Kuću slavnih u Njuportu, a kao dio "Klase 2020" i zajedno sa španskom teniserkom Končitom Martinez.

Ivaniševića je u Kuću slavnih preko videozida uveo legendarni Džon Mekenro, a on je ujedno i prvi hrvatski teniser koji je dobio ovo priznanje i to 20 godina nakon najvećeg trenutka u njegovoj karijeri i osvajanja Vimbldona.

"Prije 42 godine počeo sam ovo putovanje u malom gradu Splitu u Hrvatskoj. Danas, 42 godine kasnije, završava u Njuportu. Bilo je dobrih i loših vremena, uspona i padova", rekao je Ivanišević, nakon čega se redom zahvalio svojim trenerima, porodici, saigračima, navijačima.

Podsjetimo, 2001. godine Ivanišević je kao 125. teniser svijeta dobio pozivnicu i senzacionalno osvojio najprestižniji Grend Slem turnir.

Ivanišević je u karijeri od 1988. do 2004. osvojio 22 ATP titule u singlu, jedan Dejvis kup i dvije bronze na Olimpijskim igrama, a 1994. godine je bio drugi teniser svijeta.

A truly special night Congratulations to Goran Ivanisevic on his induction into the International Tennis Hall of Fame : @TennisHalloFame pic.twitter.com/IIC0EUy3Aq