Hačanov zaustavio Đerea u drugom kolu Mastersa u Parizu

Srpski teniser Laslo Đere izubio je danas od Rusa Karena Hačanova sa 2:0 (6:4, 7:5) u drugom kolu Mastersa u Parizu.

Meč je trajao sat vremena i 51 minut.

U prvom setu ruski teniser je na početku napravio brejk i tako odredio tok seta.

Đere je pokušao da se vrati, pogotovo u četvrtom gemu ali Hačanov nije popuštao u svojoj igri.

Tokom drugog seta srpski teniser dolazi do brejka u četvtom gemu i nakon svog servis gema i do rezultata 5:2. Rus odgovara na to sa dva vezana brejka i time uspijeva da dođe do izjednačenja i prednosti pred posljednji gem u kom je bez problema servirao za pobjedu.

