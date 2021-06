Halep propušta Olimpijske igre u Tokiju

BUKUREŠT - Rumunska teniserka Simona Halep saopštila je da neće učestvovati na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Treća teniserka svijeta zbog povrede lista neće ići u Tokio, a iz istog razloga propustila je i Rolan Garos i Vimbldon.

"Ništa mi ne donosi veći ponos od predstavljanja Rumunije, ali nažalost oporavak od povrede lista zahtjeva više vremena i donijela sam odluku da se povučem sa Olimpijskih igara ovog ljeta", napisala je Halep na Twitteru.

Olimpijske igre na programu su od 23. jula do 8. avgusta.

having to skip the Olympics is incredibly tough to digest, but I am determined to come back stronger I will be watching and cheering on the Romanian athletes from home