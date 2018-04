Herbalife Nutrition najavljuje novo sponzorstvo teniskog asa Damira Džumhura

Herbalife Nutrition, globalna kompanija za prehranu, objavila je potpisivanje ugovora o sponzorstvu s najuspješnijim bosanskohercegovačkim teniserom Damirom Džumhurom.

Herbalife Nutrition će opskrbljivati Damira svojim dodacima prehrani i proizvodima vrhunskog kvaliteta, kako bi mu omogućila postizanje najboljih mogućih rezultata u njegovim takmičenjima.

Damir Džumhur koji se trenutno nalazi na 30. mjestu svjetske ATP liste, prepoznao je vrhunsku kvalitetu Herbalife Nutrition proizvoda i njihove blagotvorne efekte, naročito proizvoda iz sportske linije H24 namijenjene sportistima, ali i linije proizvoda za širu upotrebu te je odlučio postati ambasador brenda Herbalife Nutrition.

Naporni treninzi, odricanja, ustrajnost, te prije svega ljubav i strast za tenisom, obilježili su dosadašnju karijeru Damira Džumhura.

U septembru 2017. učinio je svoju domovinu ponosnom kada je s 3-6, 6-4 i 6-2 pobijedio Talijana Fabia Fogninija u finalu ATP Turnira u Rusiji. Bio je to prvi osvojeni turnir u njegovoj karijeri, nakon kojeg je slijedila serija uspješnih nastupa zahvaljujući kojima je postepeno napredovao na listi.

Pred Damirom je sjajna karijera, slažu se mnogi, a on kaže da od toga ne bi ništa bilo bez ustrajnosti i jasno postavljenog cilja:

"Stvari su u životu vrlo jednostavne. Onog trenutka kada odlučiš šta želiš i svu svoju energiju, stečeno znanje i strast uložiš u to, gotovo je sigurno da će se rezultati ostvariti. Naravno, moram istaknuti da moj uspjeh u velikoj mjeri zavisi od cijelog tima ljudi i mog trenera, ali i od bezuvjetne podrške mojih roditelja koji me prate od samih početaka do danas. U sportu je važno učiniti velika odricanja, potrebna je stroga disciplina i ustrajnost. Svaki novi trening treba biti bolji od prethodnog, te je uz redovne i učinkovite treninge važna i kvalitetna i uravnotežena prehrana. Upravo sam to prepoznao u Herbalife Nutrition proizvodima. Herbalife Nutrition je sjajan partner i vrlo sam uzbuđen zbog ovog sponzorstva. Njihovi proizvodi izvrsne kvalitete pružaju dodatne nutrijente da bih bio što sigurniji i spremniji za nadolazeće turnire."

Ovim sponzorstvom, Damir se pridružio grupi koju čini više od 150 sportista i timova širom svijeta koje ponosno sponzorira kompanija Herbalife Nutrition. Nina Šebečić Crnolatac, direktorica Herbalifea za Jugoistočnu Europu objašnjava zašto je kompanija odlučila sponzorirati Damira:

"Ponosni smo i sretni zbog novog sponzorskog ugovora sa Damirom Džumhurom i uvjereni smo da će naši visokokvalitetni proizvodi doprinijeti njegovoj fizičkoj spremnosti i pomoći mu u ostvarivanju još boljih sportskih rezultata."

