Hit scena u Barseloni: Teniseru tokom meča zazvonio telefon (VIDEO)

Potpuno nevjerovatna scena dogodila se u utorak uveče tokom turnira u Barseloni, kada je francuskom teniseru Haroldu Majou telefon zazvonio tokom meča.

Spremao se Majo da servira, igrao je protiv Kamerona Norija, da bi se u jednom trenutku na terenu začuo zvuk telefona.

Majo je stao, podigao glavu, a zatim stavio prst na grudi i upitao da li je njegov?!

Nedugo nakon što je dobio poziutivan odgovor, otrčao je do klupe, otvorio torbu i riješio problem, a zatim se uz osmijeh vratio nazad, prenosi Telegraf.

Francuz je prvi set izgubio sa 7:6, dok je drugi dobio identičnim rezultatom i meč protiv 31. igrača sveta odveo u treći gdje je predao duel.

Phone call incoming @HaroldMayot1's phone starts ringing as he's about to serve #BCNOpenBS pic.twitter.com/qeB3AcG2r0